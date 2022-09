Unicórnio Feedzai nomeia David Henshall para o conselho de administração

O unicórnio luso-americano Feedzai nomeou David Henshall, antigo presidente e CEO da Citrix Systems, para o conselho de administração da empresa. O gestor norte-americano junta-se assim ao board da tecnológica fundada em Lisboa e com sede em San Mateo, depois de durante quase 20 anos como executivo na Citrix Systems, onde foi chefe de operações, diretor financeiro, responsável pela supervisão das finanças a nível global, operações e organizações administrativas.

“A Feedzai tem seguido uma trajetória de crescimento com parcerias significativas e distinções da indústria, ao mesmo tempo que continua a mostrar como as instituições financeiras estão a utilizar a inovação para proteger milhões de pessoas contra esquemas e fraudes financeiras”, comenta o cofundador e CEO da Feedzai, em comunicado de imprensa publicado esta segunda-feira.

Para Nuno Sebastião, a “vasta experiência” de David Henshall “no crescimento de algumas das empresas mais inovadoras do mundo, como a Citrix, “será inestimável” para ajudar a empresa – que desenvolveu uma plataforma de prevenção de riscos e fraudes no sector financeiro, ‘RiskOps’ – a escalar o negócio e “a continuar o nosso ciclo de hiper-crescimento”.

“A Feedzai tem vindo a redefinir a luta contra a fraude. Juntar-me ao conselho de administração da Feedzai e contribuir para a próxima fase de crescimento da empresa é abordar verdadeiramente a forma de operacionalizar o risco do crime financeiro. Estou ansioso por fazer parte do impacto sem limites que isso pode ter”, admite David Henshall, na mesma nota.

Licenciado em Administração de Empresas pela Universidade do Arizona, David Henshall foi diretor financeiro da Rational Software Corporation entre 1998 e 2003, ocupou vários cargos financeiros na Cypress Semiconductor e na Samsung Electronics e fez ainda parte do conselho de administração das empresas de software New Relic e Everbridge.