Unidade de produtos securitizados do Credit Suisse atrai interesse da Pimco, Sixth Street e Centerbridge

A Pimco, Sixth Street e um grupo de investidores incluindo a Centerbridge Partners estão entre a pequena lista de possíveis compradores da divisão de produtos securitizados SPG (securitized products group), segundo a “Bloomberg”.

A notícia surge numa altura em que a empresa suíça se aproxima de um acordo de venda.

A Centerbridge está a disputar o negócio na qualidade de co-asset manager da Martello Re Ltd., uma empresa de resseguros de vida, segundo a Bloomberg que cita “pessoas com conhecimento do assunto”.

A “Bloomberg” explica que não está totalmente claro se a Pimco está sozinha na corrida ou se vai em conjunto com um grupo de investidores. A Sixth Street também está na corrida.

O Credit Suisse deve anunciar seu plano estratégico no dia 27 deste mês.

A “Bloomberg” lembra que já tinha noticiado há um mês que o BNP Paribas e a Apollo Global Management manifestaram interesse na venda do SPG (securitized products group). O interesse do BNP esfriou desde então, segundo pessoas familiarizadas com o assunto citadas pela agência.

Um acordo envolvendo o grupo de produtos securitizados SPG – uma unidade de negociação com histórico de elevados lucros, mas também de elevados riscos e que, por isso, exige capital significativo – é um pilar fundamental do plano de reestruturação do Credit Suisse, com vista a reduzir a dimensão do seu banco de investimento, ao mesmo tempo que ajudaria a pagar outros movimentos de reestruturação. Uma venda pode levar à libertação de capital regulatório e, potencialmente, gerar alguns recursos financeiros, detalha a “Bloomberg”.

O negócio SPG, liderado desde 2016 pelo trader de Nova York Jay Kim, compra e vende títulos (obrigações) garantidos por um portfólio de hipotecas e de outros créditos.