Projeto tem a duração de cinco anos, conta com 16 parceiros de vários países e é financiado pela Comissão Europeia com 9,5 milhões de euros. Vai ser apresentado esta quinta-feira, 29 de junho.

27 Junho 2023, 17h43

A obesidade é um problema de saúde pública que a ciência pode ajudar a combater. Esse é o própósito de PAS GRAS: redução de riscos metabólicos, determinantes ambientais e comportamentais da obesidade em crianças, adolescentes e jovens adultos, um dos seis projetos recentemente aprovados pelo programa Horizonte Europa, no pilar II do cluster da saúde e integrado nos Desafios Globais e Competitividade Industrial Europeia.

O projeto nasceu do interesse comum de investigadores dos CNC-UC e iCBR da Universidade de Coimbra, em estudar determinantes biológicos, metabólicos e ambientais da obesidade, e vai ser apresentado esta quinta-feira, 29 de junho, por Paulo Oliveira, vice-presidente e investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade. A sessão será aberta pelo reitor Amílcar Falcão e conta entre outros notáveis com a presença dos cientistas Philipp Scherer, Casper Schalkwijk e John P. A. Ioannidis.

Liderado pela Universidade de Coimbra, o projeto tem a duração de cinco anos, conta com um financiamento de 9,5 milhões de euros da Comissão Europeia e envolve 16 parceiros de vários países europeus.

O projeto tem como objetivos “calcular o risco individual da obesidade e suas complicações, reforçar inovação de base biológica e o desenvolvimento de novas abordagens para promover estilos de vida saudáveis, que passam pela adoção da dieta mediterrânica, e seus componentes específicos, aumento da atividade física, aumento da literacia em ciência e saúde”, explica Paulo Oliveira, que o lidera.

O investigador adianta que o projeto está “profundamente comprometido com ações para promover e manter mudanças de comportamento nos padrões de consumo e de produção de alimentos, bem como no envolvimento de sectores muito relevantes como a indústria alimentar, retalhistas, produtores primários, serviços de restauração, assim como centros de saúde, centros de ciência, clubes desportivos, entre tantos outros”.

No final, o investigador espera poder vir a “contribuir com evidência científica sobre a biologia da obesidade, mas também reunir os resultados da campanha internacional de sensibilização no sentido de produzir recomendações cada vez mais próximas das necessidades de todos e de cada um”.