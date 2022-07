Universidade de Coimbra participa em projeto europeu de capacitação em inovação e empreendedorismo

A Universidade de Coimbra participa num projeto europeu – HIVE – HEI Innovation for Knowledge Intensive Entrepreneurship”- que visa potenciar a inovação e a capacidade empreendedora de instituições de ensino superior, contribuindo para o seu crescimento económico sustentável e para a sua competitividade.

O consórcio junta nove parceiros que atuam nas áreas da educação, investigação e negócios, dos quais sete instituições de ensino superior, que, além da Universidade de Coimbra, são: Universidade da Letónia, que tem a coordenação; Universidade Checa de Ciências da Vida de Praga; Universidade de Riga Stradiņš, Letónia; Universidade Ted, Turquia; Universidade de Ciências Aplicadas Wiener Neustadt, Áustria; Essec Business School, França. O consórcio integra ainda dois parceiros das áreas de negócios e formação: Câmara de Comércio e Indústria da Bulgária e Coursera.

Para o Vice-Reitor da Universidade de Coimbra para a Inovação e o Empreendedorismo, Luís Simões da Silva a participação no consórcio vai permitir à UC “ir ainda mais longe na temática do empreendedorismo, apostando não só na capacitação dos seus estudantes, mas também do corpo técnico, docentes e investigadores, contribuindo para o fomento de um ecossistema empreendedor que atravessa gerações. Além disso, através dos parceiros do projeto, serão criadas sinergias e partilhas que se espera que contribuam para alterações na forma como o empreendedorismo é visto e vivido nas instituições de ensino superior”.

O projeto é financiado no âmbito da iniciativa HEI – Innovation Capacity Building for Higher Education e acaba de obter de 1 199 998 euros. Este financiamento é promovido pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia com o intuito de apoiar instituições de ensino superior na área da inovação, através de conhecimentos especializados e coaching, do acesso ao ecossistema de inovação do EIT e a financiamentos, estimulando o desenvolvimento de planos de ação e inovação que respondam às necessidades das instituições.