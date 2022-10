Universidade Europeia e Hospital Cruz Vermelha anunciam parceria

A Universidade Europeia e o Hospital Cruz Vermelha anunciaram, esta segunda-feira, 3 de outubro, a assinatura de um protocolo de cooperação que visa a realização de atividades de ensino, formação e investigação nas diferentes áreas das ciências da saúde.

O protocolo prevê “a promoção da instituição hospitalar enquanto elemento integrador, técnico e clínico, do sistema da saúde, devendo o ensino e a formação estenderem-se para lá dos limites. O objetivo é que o ensino universitário, a formação e a investigação possam ser utilizados em benefício de uma melhoria progressiva da qualidade da prestação dos cuidados de saúde”.

O alargamento do número de profissionais qualificados que acedem a uma carreira universitária, a inclusão das atividades de ensino, docência e formação profissional pós-graduada tendo em vista a valorização do desempenho profissional e a sua melhoria contínua, e o incremento das atividades de investigação através da promoção de um número crescente de projetos de qualidade e dimensão nacional são prioridades definidas no acordo.

Em comunicado, a Universidade Europeia e o Hospital da Cruz Vermelha dizem ainda que vão promover “a formação e o treino científico de forma a responder à estratégia definida para as áreas clínicas e científicas das ciências e tecnologias da saúde e rentabilizar os recursos assistenciais destinados à docência bem como à investigação, entre as diferentes áreas clínicas, das ciências e tecnologias da saúde e da biomedicina”.

Por último, as instituições apontam ainda como objetivo o desenvolvimento de projetos colaborativos de investigação com reforço da cooperação nacional e internacional e a promoção da excelência na aplicação dos programas curriculares.

As duas instituições assumem “o compromisso de promover uma total e adequada coordenação, designadamente entre os diferentes departamentos, serviços, áreas e unidades hospitalares, bem como entre estes e os departamentos universitários”.