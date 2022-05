Universo avança com crédito sem juros para pagamentos ao Estado

Durante o mês de maio, o Universo vai conceder crédito sem juros aos portugueses destinado a Pagamentos ao Estado e Impostos. “À semelhança do que aconteceu na campanha relativa à Luz e ao Gás, o Universo volta a conceder aos portugueses crédito sem juros, pago em 3 vezes”, diz a instituição financeira do grupo Sonae.

“Esta campanha tem como objetivo reforçar o posicionamento do Universo enquanto parceiro dos portugueses, inclusivamente nos momentos mais desafiantes, aliviando o peso que estes pagamentos podem ter nas suas finanças pessoais”, refere o comunicado.

Para aderir à campanha – válida de 1 a 31 de maio – os clientes Universo têm apenas de aceder à App Universo, selecionar a opção “usar”, seguida de “Pagar Serviços/Estado”. No passo seguinte, devem escolher a opção “Pagar ao Estado”, introduzir o valor, descritivo e referência, e, por fim, selecionar a modalidade “3x com juros”, sendo que, durante o período da campanha, não lhes será cobrado qualquer juro.

Em comunicado, Joana Ortigão Ramos, Head of Marketing and Partnerships do Universo, explica que “um dos principais objetivos do Universo é democratizar o acesso ao crédito e apoiar os consumidores portugueses na gestão financeira do seu dia a dia. Procuramos, por isso, desenvolver campanhas e soluções práticas e simples, que sejam uma mais-valia no apoio a todas as famílias, aliviando a pressão das suas despesas”.