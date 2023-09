US Open: Djokovic bate Medvedev e conquista 24.º Grand Slam da carreira

O tenista sérvio Novak Djokovic conquistou no domingo o 24.º título do Grand Slam na carreira, ao vencer o russo Daniil Medvedev na final do Open dos Estados Unidos, em jogo decidido em apenas três sets.

10 Setembro 2023, 23h52