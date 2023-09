O tenista português Francisco Cabral e o brasileiro Rafael Matos foram hoje eliminados na segunda ronda do torneio de pares do Open dos Estados Unidos, ao serem derrotados pelo neerlandês Tallon Griekspoor e pelo grego Thanasi Kokkinakis.

1 Setembro 2023, 21h47

Cabral, 53.º do ranking de pares da ATP, e Matos, 48.º, foram derrotados pelos parciais de 6-4, 4-6 e 4-6, num encontro que teve a duração de uma hora e 55 minutos, despedindo-se do último Grand Slam da temporada.

Com a eliminação de Francisco Cabral, que no ano passado também caiu na segunda ronda em pares, Portugal fica sem representantes no ‘major’ nova-iorquino, depois de Nuno Borges ter perdido na primeira ronda de singulares e de Frederico Silva ter ‘caído’ logo no ‘qualifying’.

AJO // MO

Lusa/Fim