7 Setembro 2023, 00h53

A tenista norte-americana Madison Keys, 17.ª da classificação mundial, apurou-se para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, depois de vencer nos quartos de final a checa Marketa Vondrousova.

Com o apoio do público em Flushing Meadows, Nova Iorque, Keys, de 28 anos, bateu na quarta-feira à noite Vondrousova, nona do ranking ATP e vencedora do ‘major’ de Wimbledon este ano, por 6-1 e 6-4 em uma hora e 26 minutos.

A norte-americana, finalista do Open dos Estados Unidos em 2017, qualificou-se pela terceira vez para as meias-finais do último Grand Slam da temporada, no qual desde 2018 que não passava dos oitavos de final.

Nas meias-finais, Keys vai enfrentar a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois mundial e que vai assumir a liderança do ranking, que venceu nos quartos de final a chinesa Qinwen Zheng pelos parciais de 6-1 e 6-4.

