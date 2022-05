Vacinas contra Covid-19 mostram-se seguras para grávidas

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde colocou as grávidas na lista de prioritárias para receber a vacina contra a Covid-19, sendo que o processo pode ser iniciado em qualquer altura da gravidez (no início, por falta de dados, era aconselhado esperar até à ecografia morfológica).

Agora, um novo estudo mostra que as grávidas devem fazer a vacina contra a Covid-19, uma vez que esta é segura, e reduz o risco de nados-mortos em 15%, revela o “The Guardian”.

O estudo, que envolveu investigadores da Universidade de Londres, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, além de 117.552 grávidas, indica que a maioria foi vacinada com a Pfizer ou Moderna, que oferece 89,5% de proteção. Nestas vacinas não se verificaram riscos de aborto espontâneo, parto prematuro ou outras complicações.

“Queríamos ver se a vacinação era ou não segura para grávidas. É seguro, mas o que é surpreendente, e uma descoberta positiva, é a redução de nados-mortos”, apontou Asma Khalil, professora de obstetrícia e medicina materna.

“Até agora, a maioria dos dados nas vacinas em grávidas indicam uma proteção na mulher grávida da Covid-19. Agora verificamos que as vacinas também protegem os bebés”, explicou.

De relembrar que as grávidas que deram entrada nos hospitais com casos graves de Covid-19 não apresentavam vacinação. O Hospital de São João foi recebendo, ao longo da pandemia, grávidas infetadas com Covid-19 e em alguns casos, nos mais graves, tiveram de ser ligadas a uma ECMO.

Estudos anteriores mostraram que a infeção em grávidas pode provocar um parto prematuro ou um risco maior dos bebés não sobreviverem à nascença.

“Sabemos que várias mulheres estão hesitantes em vacinar-se com as preocupações de efeitos nos seus bebés. Mas agora temos provas que mostram que a vacina não aumenta o risco de resultados adversos e que a vacinação é a melhor forma de proteger as mães e os seus bebés”, adiantou o presidente do Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.