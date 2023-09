A uma semana do início da campanha de vacinação, as farmácias já estão a reagendar as marcações tendo em conta que o número de vacinas que estão prestes a chegar aos pontos de vacinação aderentes é insuficiente.

22 Setembro 2023, 08h53

As vacinas da gripe e da covid que estão prestes a chegar às farmácias portuguesas para os primeiros dias de campanha de vacinação, que se inicia na sexta-feira da próxima semana, não vão satisfazer todos os agendamentos que já foram efetuados até ao momento, avança o “Jornal de Notícias” esta sexta-feira.

Explica o JN que as farmácias foram recentemente informadas que, entre 29 de setembro e 10 de outubro, prevê-se a chegada de 175 mil doses de vacinas da gripe e 205 mil doses para a covid. Dividindo essas doses disponíveis pelos 2.440 pontos de vacinação aderentes, a média aponta para seis a sete vacinas da gripe e da covid, respetivamente, por dia.

Uma vez que estas doses são manifestamente insuficientes para todos aqueles que agendaram a vacinação, as farmácias já estão a contactar os utentes no sentido de reagendar essas marcações, avança o “JN”.

A vacinação contra a gripe e a covid-19 terá início a 29 de setembro e decorrerá em simultâneo nas farmácias comunitárias, para as pessoas com 60 ou mais anos, e nos estabelecimentos de saúde do SNS, para as pessoas com menos de 60 anos e com as doenças de risco definidas pela Direção-Geral da Saúde.