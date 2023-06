Embora em níveis elevadas, as vagas de emprego recuaram no primeiro trimestre deste ano na zona euro e no conjunto dos 27 estados-membros, revela o Eurostat esta quinta-feira.

15 Junho 2023, 11h13

A taxa de vagas de emprego na zona euro foi de 3%, no primeiro trimestre deste ano, o que traduz uma diminuição face aos 3,1% registados, quer no trimestre anterior quer no trimestre homólogo de 2022, segundo os dados divulgados esta quinta-feira, 15 de junho, pelo gabinete de estatística europeu.

Para o conjunto da União Europeia, os dados do Eurostat referem uma taxa de 2,8%, mantendo-se estável face ao trimestre anterior, mas caindo por comparação com os 2,9% registados no trimestre homólogo de 2022.

Em Portugal, a taxa situou-se em 1,3%, um recuo face aos 1,5% homólogos, mantendo-se estável na comparação em cadeia.

Portugal é o sexto país com a taxa mais baixa de vagas, menos de metade da zona euro e do conjunto da Europa a 27.

Bélgica, Holanda e Áustria, com 4,7%, são os países com mais vagas de emprego, seguidos de perto pela Alemanha (4,1%), todos muito acima da média da União. Em contrapartida, as taxas mais baixas observam-se na Bulgária, Espanha, Polónia e Roménia, com 0,9% em todos estes países.

Os dados do Eurostat dão uma imagem das ofertas de emprego existentes nos 27 estados-membros numa conjuntura de taxas de desemprego muito baixas em vários países, incluíndo Portugal.