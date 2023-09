O carregador das gerações anteriores do dispositivo não irá funcionar na nova geração. No iPhone 15, o carregador a utilizar é o USB-C, versão universal e utilizada por outras marcas no mercado.

12 Setembro 2023, 20h53

A Apple avançou com o design e as funcionalidades do novo iPhone 15, cuja porta de carregamento da bateria vai ser, pela primeira vez, o modelo universal USB-C, utilizada por outras marcas que estão no mercado.

O carregador já está a ser vendido no site da tecnológica, a troco de 29 dólares (26,99 euros, à taxa de câmbio atual).

De recordar que, por decisão da União Europeia (UE), os dispositivos teriam que disponibilizar aquelas entradas para carregamento, ao invés da clássica versão produzida pela norte-americana Apple, que está presente em todos os modelos até à 14.ª geração do iPhone.

As autoridades europeias entendem que a nova funcionalidade vai levar a uma redução do desperdício, na medida em que os consumidores que procurem trocar desta marca para outro player do mercado, ou vice-versa, não vão precisar de adquirir um novo carregador.

Assim sendo, a versão antiga do carregador não vai poder ser utilizada nos novos iPhone 15.