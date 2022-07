Vai viajar? Passaporte português entre os mais poderosos do mundo

Se está a pensar ir de férias fique a saber que o passaporte português é um dos que mais permite a entrada em centenas de países espalhados pelo mundo. De acordo com o Índice de Passaportes da consultora de imigração, Henley & Partners, o documento português ocupa o sexto lugar no ranking mundial, dando entrada em 187 países.

Esta lista é liderada pelo Japão cujo documento dá acesso a 193 países, seguindo-se Singapura e Coreia do Sul com acesso a 192 países e a vizinha Espanha e a Alemanha a dividirem o último lugar do pódio, com os seus passaportes a darem entrada em 190 países.

No top-10 contam-se 23 países da Europa, sendo que o passaporte português está à frente de países como o Reino Unido, Estados Unidos ou Austrália.

Nota para o 50º lugar ocupado pela Rússia, com o passaporte a dar acesso a 119 países. A China ficou em 69º com acesso a 80 países, o passaporte da Índia ficou em 87º e o último lugar desta lista é ocupado pelo Afeganistão, cujo documento permite a entrada em apenas 27 países.

Este índice utiliza dados dos últimos 17 ajuda indivíduos e governos ricos a avaliar o valor das cidadanias em todo o mundo com base em quais os passaportes oferecem o acesso mais prolífico sem visto ou visto na chegada.