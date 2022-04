Valispace levanta investimento de 3,3 milhões de euros

A Valispace, a plataforma que ajuda engenheiros no desenvolvimento de produtos complexos tais como satélites, foguetes e robôs, anunciou hoje, dia 21 de abril, uma nova ronda de investimento de 3,3 milhões de euros liderada pela JOIN. “Estabelecida em Portugal, a empresa de SaaS [Software as a Service] conta com grandes clientes como a Airbus, BMW e Masten Space Systems”, destaca um comunicado da empresa.

Segundo esse documento, “o desenvolvimento de produtos de ‘hardware’ complexos como satélites, foguetes, ‘drones’, robôs e fábricas químicas, envolve milhares de documentos, manuais de utilizador, relatórios de testes e folhas de dados de interface – tal como era há 40 anos atrás”.

“Em 2016, os engenheiros de satélites, Louise Lindblad e Marco Witzmann, que compreendem a complexidade do desenvolvimento de produtos, assumiram a frustração que sentiam e decidiram criar uma solução única e abrangente para o problema”, relembra o referido comunicado.

O co-fundador e CEO da Valispace, Marco Witzamnn, sublinha que “se existem 20 mil documentos oficiais e 300 mil documentos não oficiais e incoerentes num servidor para um projeto de construção de satélite, não é surpresa que projetos de engenharia tão complexos se tornem tão caros”. E acrescenta: “a Valispace reduz os custos de engenharia entre 20% e 30%, e isso, representa uma enorme poupança de dinheiro em grandes projetos”.

“Embora a engenharia de ‘software’ se tenha tornado muito mais eficiente nos últimos anos, as empresas industriais tendem a ficar para trás quando se trata de desenvolvimento de ‘hardware'”, admite Marco Witzmann.

De acordo com os responsáveis da Valispace, “as primeiras escolhas de concepção de ‘hardware’ têm o maior impacto no custo e no calendário; por conseguinte, a reconstituição do mesmo torna-se uma questão de sobrevivência para as empresas de engenharia”.

“Uma boa gestão dos dados numa abordagem documental da engenharia é essencial, especialmente para empresas que constroem ‘hardware’ complexo em ciclos curtos de produtos. A Valispace é para todas as empresas que necessitem de infraestruturas e instrumentos que facilitem o acesso aos dados a todos os envolvidos nos projetos”, assegura o comunicado em questão.

Para os responsáveis da Valispace, “os fundos desta ronda de investimento serão utilizados para alimentar o seu crescimento nas indústrias aeroespacial, automóvel e energética, enquanto continua a expandir-se para novos mercados, como robótica e dispositivos médicos”.

“Outro objectivo é aumentar a sua equipa em Lisboa, até mais 20 pessoas em 2022, sendo que conta agora com 39 colaboradores. A Valispace continua assim a abordar o mercado de ferramentas de engenharia de sistemas na Europa, que vale cerca de sete mil milhões de euros”, adianta o mesmo comunicado.

Relativamente à escolha de Portugal para estabelecer operações, Marco Witzmann partilha que “Lisboa é incrivelmente fértil para quem procura construir um negócio, pois demonstrou uma vantagem competitiva baseada num custo de vida mais acessível do que outras capitais da Europa Ocidental, combinada com um excelente sistema educacional e uma simplificação significativa da implementação de um negócio”.

“Desde ‘drones’ e satélites, a pequenos reatores eletrónicos ou de fusão nuclear, quando as empresas estão na vanguarda da tecnologia podem beneficiar muito de uma abordagem de engenharia ágil, racionalizando radicalmente os processos, permitindo às equipas criar rapidamente sistemas altamente complexos e com um custo mais baixo”, concluem os responsáveis da Valispace.

Atualmente, a empresa alemã sediada em Portugal presta apoio interdisciplinar às várias equipas de engenheiros de grandes empresas como Airbus, BMW, ESA, Momentus e Masten Space Systems e foi reconhecida pela ‘Forbes’ como uma das 100 ‘startups’ mais inovadoras da Alemanha em 2018.