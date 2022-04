Valor do Twitter subiu 85% antes da oferta de Musk

A marca Twitter viu o seu valor aumentar ainda antes da oferta de aquisição de Elon Musk. O valor aumentou 85% para 5,7 mil milhões de dólares, de acordo com o relatório da Brand Finance, empresa de consultoria de avaliação de marcas.

Segundo o relatório, o aumento significativo na avaliação da empresa do pássaro azul está relacionado com as ofertas da marca aos seus utilizadores, ou seja, as opiniões de líderes políticos, empresariais ou desportivos.

Para a Brand Finance, a nova avaliação “apoia uma potencial visão para a marca Twitter, que ainda não foi comercializada”. O crescimento significativo na avaliação da empresa melhorou a sua posição no ranking, elevando-a do 36º lugar para o 26º.

“O interesse de Musk no Twitter sublinha um aspeto muitas vezes negligenciado pelas marcas. Eles são cruciais não apenas para chamar a atenção do consumidor mas também para influenciar o comportamento dos investidores”, apontou Richard Haigh, diretor administrador do Finance Brand.

Para Haigh, “o interesse de Musk no Twitter e os [44] mil milhões que está preparado para investir são a consequência, em grande parte, ou a força da sua marca. Da mesma forma, apesar de toda a controvérsia, a marca pessoal de Musk pode ser benéfica para o Twitter”.

No entanto, a subida do Twitter não alterou a posição da marca mais valiosa do mundo. O Google manteve a posição que ocupava no ano passado, apresentando ainda uma subida de 38% para 263,4 mil milhões de dólares.

Inicialmente, os ganhos da Google foram drasticamente alterados, uma vez que a empresa depende fortemente da publicidade para sobreviver e os investimentos eram algo incertos. Mas com os ajustes à nova realidade, e com os consumidores cada vez mais presentes no mundo online, a publicidade regressou em força e as receitas da Google recuperaram, algo que se observou posteriormente no valor da marca.