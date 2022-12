Valor sob gestão dos fundos de investimento sobe 1,9% em novembro

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários revelou que, em novembro de 2022, o valor sob gestão dos organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM), fundos de investimento, totalizou 16.967,7 milhões de euros, mais 322,5 milhões (1,9%) do que em outubro.

Nos fundos de investimento alternativo (FIA), o valor mensal sob gestão cresceu 0,8% para 295,8 milhões de euros.

As sociedades gestoras com as maiores quotas de mercado foram a Caixa Gestão de Ativos (36,2%), a IM Gestão de Ativos (21,1%) e a BPI Gestão de Ativos (17,1%).

O valor das aplicações em ações subiu 2,7% nas de emitentes nacionais e 4,1% nas de emitentes estrangeiros, em comparação com o mês anterior, revela a CMVM.

Já no que respeita à dívida pública, o valor das aplicações cresceu 3,0% na nacional e 0,2% na estrangeira. O valor aplicado em obrigações cresceu 0,6% nas de emitentes nacionais e 0,9% nas de emitentes estrangeiros.

A Sonae foi o título com maior peso nas carteiras dos fundos, representando 10,4% do total investido, com um crescimento mensal de 1,3%. Seguiram-se a Jerónimo Martins, cujo valor nas carteiras dos fundos subiu 5,9% e a Altri, cujo valor cresceu 1,6% face a outubro, ainda segundo a mesma fonte.

No que respeita ao investimento em títulos da União Europeia, os mais representativos nas carteiras dos fundos de investimento foram a LVMH, a Siemens e a Inditex. Fora da União Europeia destacaram-se a Visa, a Apple Computer e a Microsoft.

A Alemanha foi o principal destino de investimento dos fundos de investimento em novembro, ao absorver 24,0% do total das aplicações dos fundos, seguida dos Estados Unidos (17,0%) e de França (10,0%). Portugal absorveu 4,6% do investimento.

Em novembro, foi constituído o fundo de investimento mobiliário de ações “Montepio Ações EUA” e o fundo de obrigações de fundos poupança reforma harmonizados “Bankinter Obrigações 2025 PPR/OICVM” geridos, respetivamente, pelo Montepio Gestão de Ativos e pelo BPI Gestão de Ativos.

No período houve a fusão por incorporação do fundo de investimento mobiliário “Montepio Global” no “Montepio Multi Gestão Prudente”, gerido pelo Montepio Gestão de Ativos, destaca a CMVM.