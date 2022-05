“Vamos vencer a guerra, Kiev não cederá um único pedaço de terra”, garante Zelenskiy

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse esta segunda-feira que Kiev derrotará a invasão da Rússia e não cederá um único pedaço de terra, numa ocasião onde sublinhou a vitória sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.

“No Dia da Vitória sobre o nazismo, lutamos por uma nova vitória. O caminho para isso é difícil, mas não temos dúvidas de que venceremos”, referiu Zelenskiy num discurso em vídeo e citado pela “Reuters”.

O líder ucraniano invocou os mais de 30 anos de independência pós-soviética e disse que a Rússia não aprendeu as lições da Segunda Guerra Mundial. “Não há algemas que possam prender o nosso espírito livre. Não há ocupante que possa criar raízes na nossa terra livre. Não há invasor que possa governar o nosso povo livre. Mais cedo ou mais tarde venceremos”, disse.

No vídeo Zelenskiy mostrou-se a caminhar por entre tanques pela rua vazia de Khreshchatyk – a principal via do centro de Kiev que foi destruída pelas forças soviéticas em 1941 e reconstruída no estilo estalinista.

Sobre Putin, o presidente da Ucrânia aproveitou a ocasião para compará-lo a Adolf Hitler. “Aquele que está a repetir os crimes horríveis do regime de Hitler hoje, a seguir a filosofia nazi, ao copiar tudo o que eles fizeram. Ele [Putin] está condenado”, disse ele.

Zelenskiy lembrou ainda que as nações coligaram-se num movimento anti-Hitler e conseguiram derrotar o nazismo. “Não permitiremos que ninguém anexe essa vitória, não permitiremos que seja apropriada”, garantiu.

A intervenção simples contrastou com a apresentação coreografada de Putin no Dia da Vitória cercada por veteranos de guerra e generais, com tanques, foguetes e mísseis balísticos intercontinentais retumbando sobre as pedras da Praça Vermelha.

No discurso feito na Rússia, Putin não declarou guerra, como esperado, e voltou a defender “operação militar especial” na Ucrânia. Putin apontou que a “operação militar especial” na Ucrânia foi uma medida necessária e tomada no “devido momento”.