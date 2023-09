“Devemos olhar para este assunto como uma prioridade em termos de financiamento, de recursos que podem ajudar a ultrapassar esta situação”, defendeu Vasco Cordeiro à Antena 1 e Jornal de Negócios.

9 Setembro 2023, 20h37

O presidente do Comité das Regiões Europeu considera que a União Europeia tem de olhar para a habitação como uma prioridade, perante o atual momento vivido em vários países, onde os preços têm disparado, especialmente os créditos, por conta das subidas das taxas de juro.

“A União Europeia necessita de olhar para este assunto nas mais variadas dimensões”, disse Vasco Cordeiro em entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1.

Embora admita que a UE tenha olhado para este tema mas sobretudo “na perspetiva da regulação que constituem exercícios que uns poderão considerar mais fúteis do que outros”. “Mas, sobretudo, devemos olhar para este assunto como uma prioridade em termos de financiamento, de recursos que podem ajudar a ultrapassar esta situação”.

Na mesma entrevista, o ex-presidente do Governo Regional dos Açores elogiou o primeiro-ministro António Costa por levar o tema a ser discutido na Europa, na carta que enviou para Bruxelas com as medidas que considera prioritárias.