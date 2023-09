A tendência de preços mais elevados estende-se a todos os segmentos e os citadinos e pequenos citadinos ficam próximos de 32%, desde junho de 2020.

14 Setembro 2023, 15h10

O preço médio de compra e venda dos carros usados em Portugal voltou a subir em junho, para 23.750 euros, o que significa um aumento de 8% face ao mesmo mês do ano passado. A tendência de avanço nos custos é uma realidade dos últimos dois anos, sendo que o valor registado em junho corresponde a um salto de 26% face ao mesmo mês de 2021.

Os dados foram levantados pelo Standvirtual, portal de compra e venda de automóveis usados.

Analisando os valores por segmentos, os mais caros em junho foram os coupé (32.750 euros), seguidos pelos SUV (30.895 euros), sedan (30.235 euros) e cabrio (27.715 euros).

De resto, entre junho de 2020 e junho de 2023, registaram-se aumentos nos preços de todos os segmentos, sendo que os mais acentuados se registaram nos citadinos e pequenos citadinos (subidas na ordem de 32%), nas carrinhas (29%) e nos monovolumes (28%).

Por outro lado, ao nível dos modelos mais representativos no portal, com 50 mil quilómetros e a diesel, os preços médios têm mostrado uma tendência de redução. É o caso do Mercedes-Benz A180, com um recuo desde o início deste ano, passando de 32 mil para 30.500 euros.

O mesmo acontece no Nissan Qashqai, com o preço médio a tombar de 25.600 para 23.500 euros. Seguem-se ainda o Renault Clio, que derrapou dos 18.100 até aos 16.900 euros e o Renault Megane Sport Tourer, de 22.500 para 21.400 euros.