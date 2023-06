Mais fiscalização, menos conflitos de interesses. Está aprovado o novo regime jurídico das sociedades desportivas e nesta edição, vamos perceber ao detalhe o que está em causa. Luís Cassiano Neves, sócio fundador da 14 Sports Law, vai analisar este tema.

23 Junho 2023, 19h00



Está aprovado o novo regime jurídico das sociedades desportivas, um conjunto de regras há muito solicitadas pelos agentes desportivos.

Este novo regime tem como objetivo o reforço da fiscalização sobre as sociedades desportivas em Portugal, num momento em que o futebol português entra num período decisivo.

Este será o tema principal do “Jogo Económico”, que vai contar com a análise de Luís Cassiano Neves, sócio fundador da 14 Sports Law

Tempo ainda para analisar um número redondo para CR7, um português metido numa polémica entre a UEFA e a Arábia Saudita e os futebolistas da Liga que mais valorizaram (e que podem estar de saída de Portugal).

Estes serão os temas em destaque na edição desta semana do programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV, um formato que conta com os comentários de Nuno Vinha, subdiretor do “Jornal Económico” e do consultor Jorge Faria de Sousa.

A coordenação e apresentação está a cargo do editor do JE, José Carlos Lourinho e a rubrica “Hat-Trick” é da responsabilidade dos jornalistas Rodolfo Alexandre Reis e Nuno Braga.