Vencedores da 8.ª Edição do Apps for Good já são conhecidos. Soluções amigas do ambiente em destaque

Os vencedores da 8.ª Edição do Apps for Good, uma competição nacional entre alunos do 5.º ao 12.º ano, foram dados a conhecer esta segunda-feira, estando em destaque projetos que promovem práticas amigas do ambiente, a participação de raparigas na área das tecnologias, entre outros.

O programa em questão, promovido pela CDI (Center of Digital Inclusion) Portugal, fomenta o desenvolvimento de aplicações para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo, em linha com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Nas palavras de João Baracho, Diretor-Executivo do CDI Portugal, a “oitava edição permitiu observar a grande evolução dos alunos e professores através da qualidade e forma de apresentação das soluções e a crescente responsabilização de todos pela sustentabilidade do planeta. A presença de membros do governo, de inúmeras empresas parceiras e de instituições como a UNESCO neste evento é uma prova de que estamos no caminho certo para a Educação do Futuro”.

Entre os projetos premiados está a “Collect Oil”, uma aplicação desenvolvida por uma equipa de alunos da Escola Básica Dr. Francisco Sanches, em Braga, que foi pensada para ajudar o meio ambiente através da recolha e reciclagem de óleo – com contrapartida de desconto na fatura da água.

Também a solução “+PorSi”, que foi criada para facilitar a comunicação entre cidadãos e Junta de Freguesia de Sacavém – para reportar problemas, pedir apoios, publicar objetos para doação e inscrição em voluntariado, recebeu o 1.º Prémio, mas na categoria do Ensino Secundário (Escola Secundária de Sacavém).

Entre os parceiros do programa estão a Galp, a Direção-Geral da Educação, Galp, Synopsys, SRS Advogados, REN, Microsoft, .PT, BNP Paribas, entre

“A nossa participação tem como objetivo valorizar e alavancar comportamentos e atitudes mais sustentáveis na geração mais jovem, que protejam o nosso planeta com a inovação tecnológica” disse Ana Casaca – Diretora Global de Inovação da Galp, citada num comunicado enviado ao Jornal Económico a propósito do concurso.

“A pensar em respostas climáticas e em tecnologia, nesta 8.ª Edição o Apps for Good lançou em parceria com a Upcoming Energies (a plataforma de open innovation da Galp) o curso piloto «Climate Action and Wellbeing» com 6 escolas, 16 professores e 206 alunos que incluiu formação a professores sobre transição energética e, agora na Final, o Prémio Climate&Energy atribuído à solução EcoBox da Escola Secundária de Vila Verde”, é sublinhado na mesma nota.

Vencedores da 8.ª Edição da competição Apps For Good

1.º Prémio Básico | DGE – Collect Oil, Escola Básica Dr. Francisco Sanches, Braga

1.º Prémio Secundário | Galp – +PorSi, Escola Secundária Sacavém

2.º Prémio Básico | SRS Advogados – Recycle Go & Give Now, EB da Maia

2.º Prémio Secundário | Synopsys – EP+, Escola Secundária Homem Cristo, Aveiro

3.º Prémio Básico | APPI – School Care Students (SCS) – Escola Básica Dr. Francisco Sanches, Braga

3.º Prémio Secundário | APM – Smartshower, Escola Secundária da Maia

Prémio Tecnológico | Microsoft – Smartshower, Escola Secundária da Maia

Prémio Jovem Aluna.PT | .PT – Carolina Vale, For Disability, Escola Secundária de Molelos, Tondela

Prémio Digital Young Women | Synopsys – Francisca Rodrigues, LP&G, Escola Secundária D. Maria II, Braga

Prémio Público | REN – Bus Stop, EB 2/3 Dr. Eduardo Brazão de Castro

Prémio Cooler Planet | BNP Paribas – Collect Oil, Escola Básica Dr. Francisco Sanches, Braga

Prémio Climate & Energy | Galp Upcoming Energies – Ecobox, Escola Secundária de Vila Verde

Os projetos podem ser conhecidos na página criada para o efeito.