Venda de barragens. Câmara de Miranda do Douro já pediu ao fisco a cobrança de vários impostos

A câmara municipal de Miranda do Douro já pediu à Autoridade Tributária para avançar para a cobrança de impostos relacionados com a venda de barragens no Douro, revela hoje o “Jornal de Notícias”. A câmara de Mogadouro também quer seguir estes passos.

Estas seis barragens foram vendidas pela EDP ao consórcio francês liderado pela Engie. Em causa está a cobrança do imposto municipal de imóveis (IMI), da derrama, do imposto do selo e do IMT.

Os valores ainda por quantificar, mas o imposto do selo está avaliado em 110 milhões de euros sobre a transação das seis barragens. As duas barragens localizadas em Miranda do Douro estão avaliadas em 700 milhões de euros.