Venda de carros usados recupera para níveis do período pré-pandemia

A venda de carros usados através da Standvirtual aumentou 0,7% em março, em comparação com o mesmo mês de 2019 – período que antecedeu a pandemia de Covid-19. Já em abril de 2022, verificou-se um aumento de 16% face a 2021 no preço médio dos veículos em segunda mão, justificado pela escassez da oferta.

O preço médio praticado pelos vendedores situou-se nos 21,8 mil euros — aumento de 16% face a 2021, tendência que se mantém desde junho do ano passado.

Mesmo com o aumento de preços, a procura por carros abaixo dos dez mil euros representa 45% do total, com o Standvirtual a sublinhar que é precisamente neste patamar onde se verifica a maior escassez de oferta. Nos restantes patamares os preços mantiveram-se estáveis, correspondendo a 15% e 20% da procura para carros entre dez a 20 mil euros, entre 20 e 30 mil euros e acima dos 30 mil euros.

Os carros a gasóleo lideram a procura, correspondendo a 60% das pesquisas na plataforma portuguesa, seguindo-se os automóveis com motor a gasolina (29%). Já os elétricos, cuja procura se verifica sobretudo nos novos, representam 10% da procura de usados.

“Os preços dos combustíveis e a guerra na Ucrânia influenciaram a procura exponencial por elétricos usados no mês anterior (março)”, refere a Standvirtual em comunicado.

Já na secção de veículos novos do Standvirtual, a tendência continua a ser pela gasolina (41%), que cresceu em abril devido à diminuição dos preços dos combustíveis. O interesse pelos veículos eletrificados diminuiu assim ligeiramente em abril, face a março, mas ainda assim representou no global cerca de 20% das intenções de compra.

Segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), em abril verificou-se um decréscimo de veículos ligeiros matriculados de 16% face ao mesmo período de 2021 e de 41% face a 2019.

“No que diz respeito aos usados, a lei da oferta e da procura tem equilibrado a balança. Nos novos, neste momento, deparámo-nos com uma realidade diferente. Atualmente estamos a vender carros com previsões de entrega de vários meses e não sabemos como vai estar o mundo nesse momento. A questão é como se vai tratar estes temas no futuro, do ponto de vista comercial, logístico ou jurídico. É um tema que está a ser tratado pelas marcas. A escassez de produto está a influenciar os stocks, mas mantemos a dinâmica”, afirma Francisco Barros Leite, administrador comercial da Emac Ocasião.