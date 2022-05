Venda do Chelsea FC pode ficar fechada ainda hoje. Consórcio norte-americano lidera corrida (com áudio)

Todd Boehly, co-fundador e presidente-executivo do fundo de investimento Eldridge Industries, apresenta-se como o principal favorito para garantir a compra do Chelsea FC. O valor proposto pelo norte-americano não foi publicamente divulgado, mas a “Bloomberg” garante que será superior aos 700 milhões de libras (818,7 milhões de euros) pagos pela família Glazer na compra do Manchester United, em 2005.

O consórcio liderado por Boehly, inclui a empresa de investimentos Clearlake Capital, o empresário suíço Hansjoerg Wyss e o presidente-executivo da Guggenheim Partners, Mark Walter, empresa que detém os Los Angeles Dodgers — equipa de beisebol norte-americana.

O acordo poderá ficar fechado já esta sexta-feira, 6 de maio, embora o governo britânico tenha definido 31 de maio como limite para a venda ser consumada. A palavra final, no entanto, será do oligarca russo e atual dono dos ‘blues’, Roman Abramovich.

O grupo responsável pela oferta não declarou formalmente os seus membros ou como serão distribuídas as participações, apesar de estar em negociações com o emblema londrino há várias semanas.

Ontem, Abramovich veio a público negar as notícias que davam conta da vontade do oligarca russo em reaver os 1,8 milhões de euros que emprestou ao clube, durante os 20 anos em que desempenhou a função de presidente.

Abramovich colocou o clube à venda no início de março, pouco antes de o governo do Reino Unido colocá-lo sob sanções, na sequência da invasão russa à Ucrânia, devido à relação de proximidade que o empresário mantém com Vladimir Putin. A vontade de doar os lucros da venda do emblema da capital para caridade continua intacta, segundo a rara declaração pública no portal oficial do Chelsea FC na quinta-feira, 5 de maio.

A promessa parece ter ajudado a remover obstáculos para concluir um processo que tem avançado lentamente até ao prazo limite de 31 de maio, quando a licença que permite que o clube continue a operar chega ao fim. Abramovich também sinalizou uma mudança em quem administrará a fundação para alocar os seus fundos da venda, um problema potencial para obter a aprovação do governo britânico para a operação.