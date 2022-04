O Novobanco está preparado para entrar num novo ciclo. Depois de ter concluído o plano de reestruturação, de se ter “libertado” do grande peso do crédito malparado e alcançado os primeiros lucros da sua história, o banco que nasceu com a queda do BES vai mudar a sua liderança.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor