Venda online aumentou circulação de notas falsas de dez euros

Pela primeira vez, no ano passado, o volume de notas falsas de dez euros em Portugal aumentou ao ponto de ultrapassar as de 50 euros, escreve este sábado o jornal “Público”, com base nos dados do Banco de Portugal (BdP). Em causa estão também as vendas online.

No total foram detetadas 3.347 notas de dez euros contrafeitas, um número recorde e que equivale a um terço (31%) de todas as notas contrafeitas apreendidas. Já as de 50 euros foram 1.672, o que representa 15%, recorda a mesma publicação.

O BdP esclarece ao matutino que esta situação se deve à existência de notas que não têm curso legal e que se destinam à utilização como adereço, vendidas em plataformas digitais, mas que são “aceites pelo público como notas genuínas”.

Em termos globais, em 2021, o número de notas contrafeitas apreendidas caiu 10% comparativamente a 2020 para 10.836 notas, segundo o relatório publicado pelo supervisor bancário em janeiro.

“As contrafações apreendidas em 2021 poderiam ser facilmente identificadas, sem recurso a instrumentos auxiliares, apenas tocando, observando e inclinando a nota para detetar os respetivos elementos de segurança”, explica o BdP, que tem um guia para as pessoas aprenderem a identificar uma nota de euro falsa.