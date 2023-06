As vendas a retalho no Reino Unido caíram no mês de junho, segundo a Confederação da Indústria Britânica (CBI).

26 Junho 2023, 13h52

As vendas a retalho no Reino Unido voltaram a cair no mês de junho, depois das finanças das famílias terem sido pressionas pelo aumento do custo de vida. O índice mensal de comércio distributivo da Confederação da Indústria Britânica (CBI) caiu para -9 em junho.

Martin Sartorius, economista principal do CBI, revelou que os retalhistas vão continuar a enfrentar desafios durante os próximos meses. “Outra contração nos volumes de vendas atesta o difícil ambiente comercial enfrentado pelo sector do retalho. As finanças as famílias ainda estão sob pressão pela alta inflação”, afirma o economista.

O CBI afirmou que o volume das vendas de retalho foram médios para a época do ano, e que devem permanecer em linha com as normas sazonais em julho. O volume de vendas pela internet recuperaram em junho, e também devem manter um ritmo de crescimento para o mês de julho.

Já no sector de distribuição, os volumes de atacado caíram em junho a um ritmo mais elevado do que o registado em maio.

A inflação do Reino Unido registou valores superiores aos esperados no mês de abril e maio, o que causou um crescimento dos preços acima de 2%, a meta estabelecida pelo Banco de Inglaterra, o que fará com que a taxa bancária continue a aumentar.