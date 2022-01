Vendas da LG Portugal sobem 11% para 222 milhões de euros em 2021

As vendas da LG Portugal tiveram um crescimento homólogo de 11% no ano passado, para 222 milhões de euros, mantendo a cadência de subidas anuais de receitas desta subsidiária da multinacional sul-coreana, que se encontra no Taguspark, desde 2016. A melhoria dos resultados financeiros em Portugal deve-se essencialmente ao mercado de televisões, máquinas de lavar, frigoríficos americanos (duas portas) e monitores.

A empresa revela que o negócio B2B (business to business) no país apresentou também um “bom nível” de crescimento no ano passado, sem especificar detalhes, principalmente por causa das soluções personalizadas e integradas de climatização e energia, sinalética digital e TV comercial por parte das organizações.

A nível global, a LG Electronics viu os lucros operacionais caírem 1%, para 3,86 biliões de wons coreanos (cerca de 2,93 mil milhões de euros), mas registou a maior receita anual da sua história em 2021, com vendas anuais de 74,72 biliões de wons coreanos (aproximadamente 56,64 mil milhões de euros), o que representa um crescimento de 28,7% em relação ao primeiro ano da pandemia. A subida de quase 30% é sobretudo explicada pelas vendas de eletrodomésticos e OLED TVs premium.

O facto de os lucros operacionais terem quebrado ligeiramente em 2021 deve-se aos últimos três meses do ano e aos aumentos dos custos da matéria-prima e logística global, que têm penalizado empresas de diversos sectores de atividade. Logo, só no quarto trimestre, que acabou em dezembro, o lucro operacional caiu 21,4% para 677,7 mil milhões de wons coreanos (na ordem dos 513,85 milhões de euros). Ainda assim, houve uma faturação recorde de 21,01 biliões de wons coreanos (15,93 mil milhões de euros), mais 20,7% do que mesmo trimestre do ano anterior.

“À medida que as condições de negócios mais desafiantes persistirem em 2022, a LG mantém o seu rumo para fortalecer a competitividade, otimizando ainda mais a sua estrutura de custos e continuando a expandir a presença dos seus equipamentos e TVs premium no mercado global”, garante a tecnológica de Seul liderada por Kwon Bong-seok, no mais recente relatório financeiro.