Vendas da Tesla corresponderam a 60% do mercado de veículos elétricos no primeiro trimestre

A Tesla continua a dominar o mercado de veículos elétricos (VE’s), por larga margem, face aos dez principais concorrentes mundiais. No primeiro trimestre de 2022, as vendas da empresa de Elon Musk corresponderam a 60% do mercado mundial de VE’s, segundo dados da Finbold, numa altura em que os constrangimentos da cadeia de abastecimento, principalmente na entrega de chips semicondutores, condiciona o sector.

Nem as condições económicas mais desafiadoras, devido à escassez de matéria-prima, mas também fruto do conflito no leste europeu, impediram a Tesla de manter a sua margem de crescimento aliada à popularidade que detém em praticamente todos os continentes. A gigante norte-americana enfrenta a concorrência de todas as principais fabricantes automóveis, mas lidera o mercado por uma margem significativa.

No primeiro trimestre de 2022, a empresa de Musk vendeu 539,8 mil VE’s, muito longe da Volkswagen que surge na segunda posição entre as fabricantes automóveis com mais vendas, um total de 99,1 mil VE’s.

Seguem-se a alemã BMW, que vendeu 35,2 mil unidades, a chinesa Xpeng, 34,5 mil unidades e a também chinesa Nio, que vendeu 25,7 mil VE’s.

Embora domine o mercado de EVs, a Tesla viu-se forçada a ajustar a meta de entregas, embora siga em linha com as previsões que apontam para um aumento das vendas.

“Apesar das entregas recordes, a Tesla permanece incerta sobre o futuro, com o CEO Elon Musk a observar que a escassez de chips poderá impedir a empresa de lançar novos modelos em 2022”, escreve a Finbold no relatório.

A Tesla aposta no aumento da produção através de novas fábricas, juntamente com o aumento da procura pelos seus veículos.

A procura por VEs é alimentada por fatores como o aumento dos preços dos combustíveis e a entrada de mais fabricantes no sector. No entanto, o custo elevado de vários modelos de VE’s pode reduzir o crescimento do mercado.