Vendas de cimento sobem 5% na Madeira

As vendas de cimento chegaram às 43,6 mil toneladas, no segundo trimestre, na Madeira, uma subida de 5% face ao trimestre anterior, e um crescimento de 9% comparado com o período homólogo, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

O valor gerado pelas vendas de cimento chegou aos 4,9 milhões de euros, mais 5,3% face ao trimestre anterior e mais 11% quando comparado com o mesmo período do ano passado.

Em abril foram vendidas 12,8 mil toneladas, e em maio e junho venderam-se 16,2 mil e 14,5 mil toneladas de cimento. Em valor foram gerados em abril 1,4 milhões de euros e em maio e junho 1,8 e 1,6 milhões de euros.