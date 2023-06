A aceleração de 0,6 pontos percentuais face a abril prende-se com o crescimento homólogo de 2,8% ao nível dos produtos alimentares.

29 Junho 2023, 11h47

O comércio a retalho registou um crescimento de 3,1% nas vendas no comércio a retalho em maio, face ao mesmo mês do ano passado, o que significa uma aceleração de 0,6 pontos percentuais (p.p.) face à variação de 2,5% observada em abril.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a aceleração foi reflexo da variação ao nível dos produtos alimentares, cujo comércio aumentou 2,8% no mesmo período (mais 1,3 p.p. do que no mês anterior). Em simultâneo, nos produtos não alimentares, o crescimento homólogo foi de 3,2% em maio, igual ao registado em abril.

Por outro lado, o índice agregado perdeu fôlego, ao crescer 4,3% em maio (5,4% no mês precedente), já que os produtos alimentares avançaram 9,8% (menos 0,2 p.p. do que em abril) e os não alimentares derraparam 0,2% (1,8 p.p. abaixo do mês anterior).

Ao nível do emprego, remunerações e horas trabalhadas, observaram-se aumentos homólogos de 2,2%, 11,4% e 3,2%, respetivamente (2,4%, 11,9% e 1,2% em abril 2023). Os mesmos indicadores avançaram, em comparação com o mês de abril, 0,9%, 0,5% e 3,7%, pela mesma ordem