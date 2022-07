Vera Roquette obrigada a fugir de casa, no Algarve, por causa de fogo descontrolado

Vera Roquette foi obrigada a abandonar a sua casa em Valverde, no Algarve, devido aos incêndios que assolam o Algarve. A ex-apresentadora da RTP, celebrizada pelo programa “Agora escolha”, é casada com o empresário José Manuel Trigo, dono do mítico T-Club,

“Abandonámos casa. Roupa corpo, PC e documentos, como disse. Ainda comecei a filmar, a tromba negra de fumo em direção nossa casa. Saímos quando vimos, da nossa casa, quase frente a nós, labaredas vermelhas! Aí saímos, direção a Faro. Soube de uma senhora que os jardins arderam todos. E uma casa de uma inglesa também, toda ela. Falou-me em apartamentos de vale de lobo atingidos, sem confirmação. Tenho um amigo a quem mandaram deixar a casa. Fogo a 100 metros. Diz q não sai. É ex-fuzileiro. Ver as labaredas, laranja/vermelhas e altíssimas na nossa frente, não há palavras. E já há fogo, perto do Monte da Quinta, terceira rotunda , Quinta do Lago. Estou em casa, em Valverde, estrada que leva aos Pinheiros Altos. Com PC e documentos, preparados, caso tenha de sair. Grandes filas de carros em fuga. Outros compram bombas de água. Não consigo filmar e mostrar-vos o panorama, porque o calor e os fumos, são é infernais”, partilhou a antiga apresentadora no Facebook.

Horas depois, Vera Roquette acrescentou, num texto a acompanhar uma imagem com carros dos bombeiros: “A minha rua, há 30 minutos, antes de voltar a deixar a casa de novo. Os bombeiros vão passar a noite de vigília, para logo ao amanhecer (com o despontar do sol e do vento, que hoje soprou a 110 km/hora, verem se não reacende. Vi árvores negras, em carvão , caídas no chão (!) na estrada, da Quinta do Lago para Vale de Lobos. Em Vale de Lobos, o cenário foi idêntico. Por detrás da minha casa e da casa da rua acima … há fogo vivo. E os bombeiros a ver como lá chegam. Diz-me um amigo de Faro que a maioria não conhece os caminhos! São bombeiros de Lagoa, de Silves. de Faro, e desconhecem o Ludo, a Quinta do Lago (recantos) etc, não há GPS q ajude. Há que agradecer muito aos bombeiros, aos civis (e empregados de restaurantes) porque muito fizeram. Enquanto este inferno ateava mais e mais, confesso que só dei por um helicóptero”.

Hoje, regressada a casa, a comunicadora lamentou o facto de o ar “dentro dela ser irrespirável” e de “as cinzas se terem apegado aos tecidos e sofás”.