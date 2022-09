Verão terminou, mas é preciso continuar a poupar água. Conheça alguns truques

O Verão terminou e trouxe um Outono mais chuvoso depois de meses de seca severa em praticamente todo o território nacional. Mesmo assim, é preciso continuar a poupar água para evitar danos maiores no futuro. Conheça alguns truques com a Selectra, empresa especializada na gestão de faturas domésticas:

Pense duas vezes antes de lavar uma peça de roupa

Sempre que usa uma muda de roupa, deve verificar se apresenta nódoas ou sinais visíveis de sujidade. Caso não as verifique, recomenda-se que as coloque num cabide junto à janela. Desta forma irá conseguir afastar alguns dos odores causados pela sua utilização, evitando as lavagens em excesso. Lavar uma peça sempre que a usa pode estar a afetar não só o valor das suas faturas, como também o material da roupa.

Esqueça os programas de pré-lavagem

Para além de gastarem quantidades consideráveis de água, os programas de pré-lavagem não são na maioria dos casos necessários para que a roupa fique bem limpa uma vez que os programas de lavagem normal são capazes de remover a sujidade das peças causada pela rotina diária. Assim, pré-lavar a roupa só deve ser considerado como opção para as nódoas mesmo difíceis.

Utilize as máquinas de lavar na capacidade máxima

Colocar uma máquina a lavar só por um ou dois pratos e copos? Reconsidere. Para ser sustentável e económico, as máquinas só devem ser utilizadas quando estiverem completamente cheias e, de preferência, em modo “ECO”. Mesmo que demorem mais tempo, estes programas gastam menores quantidades de energia por recorrem a temperaturas mais baixas e, se a sua capacidade estiver a 100%, o volume de água será também muito menor.

Evite deitar resíduos para a sanita

Cada vez que puxa o autoclismo pode gastar até 13 litros de água. Dependendo do modelo e eficiência do sistema de descarga, esta é a quantidade de água que pode ser desperdiçada no momento em que descarta algum tipo de resíduo pela sanita. Assim, o melhor a fazer é colocar um caixote de lixo na casa de banho de modo a evitar puxar o autoclismo sempre que não seja necessário.

Instale botões de descarga dupla

Um dos truques mais conhecidos para gastar menos água na descarga de autoclismo é colocar uma garrafa cheia no reservatório. E, apesar de essa ser uma boa estratégia, hoje em dia também já existem modelos com dupla descarga, podendo despejar total ou parcialmente o autoclismo consoante as suas necessidades e poupando, desta forma, quantidades significativas de água.

Descongele os alimentos antecipadamente

Quantas vezes já se esqueceu de retirar comida para o jantar e deu por si a descongelar os alimentos em água corrente? Para prevenir este gasto desmesurado de água, estabeleça um menu semanal todos os fins-de-semana e certifique-se que retira os ingredientes do congelador horas antes de começar a cozinhar.

Cozinhe apenas com a água que precisa e reutilize-a no final

Deve encher a panela somente com a água necessária para cobrir os alimentos para poupar não só água, como também tempo. Isto porque, enquanto evita o desperdício, reduz também o tempo de espera até que esta comece a ferver. E no fim, não se esqueça também de reaproveitar essa água, ou para utilizar noutros cozinhados ou até mesmo para regar as plantas.