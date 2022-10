Via Senior chega ao mercado para ser o “Booking” dos lares de idosos

Suponhamos que está a utilizar a Booking para marcar o hotel do próximo fim de semana ou mesmo o Idealista para comprar casa. Imagine que existe uma plataforma digital desse género, mas onde são apresentadas centenas de lares de idosos e residências sénior, em vez de alojamentos e imóveis. Já está online um website que o faz: chama-se Via Senior, e lança-se oficialmente no mercado esta segunda-feira depois de meses em desenvolvimento.

A startup nasce para tentar agilizar a procura de espaços para idosos em Portugal, que o sócio fundador e CEO da Via Senior, Nuno Saraiva de Ponte, caracteriza como “frustrante” para as famílias que, nos dias de hoje, querem um local de confiança para deixar os seus pais e avós. A plataforma conta com mais de 2.500 residências disponíveis (privadas e públicas) e faculta também acompanhamento personalizado durante o processo de pesquisa e seleção.

Nuno Saraiva de Ponte disse ao Jornal Económico (JE) que a empresa foi criada através de capitais próprios, de família e amigos, mas depois entraram dois sócios que fizeram o investimento necessário para finalizar o projeto. Sem detalhar valores, esclarece que o serviço prestado pela Via Senior é totalmente gratuito para as famílias (utilizadores da plataforma), pelo que as receitas da startup advêm das comissões pagas pelas residências para estar online.

“Portugal tem uma clara deficiência em termos de ofertas de estruturas residenciais para seniores. Temos um país envelhecido, mas não temos camas suficientes para todos os que necessitam destas residências e lares de idosos, onde conseguem ter, muitas vezes, melhores condições que nas suas casas, possibilidade de contactar com outras pessoas com os mesmos interesses, aceder a um conjunto de atividades que os mantêm ativos e ao importante acompanhamento médico”, afirma ao JE o ex-diretor do grupo In-Store Media, especializado em comunicação no ponto de venda.

O fundador e CEO da Via Senior considera que tem havido “um esforço e um investimento enormes” nas infraestruturas geriátricas, que envolvem a “criação de espaços completamente diferentes do que tínhamos no passado, com grande qualidade, totalmente adaptados às necessidades atuais”. “Há uma clara evolução. Este investimento, nomeadamente por parte de grandes grupos, ajuda a mudar a imagem que alguns ainda têm das residências sénior”, garante o gestor.

Quando se abre a página da Via Senior, é possível pesquisar por uma residência sénior específica ou ver as várias disponíveis por distrito e regiões autónomas. Tal como numa busca por apartamento, dá para filtrar os resultados que surgem no ecrã pelas características das instalações (especificidade do quarto, WC privativo…), serviços clínicos (presença de fisioterapeuta, enfermeiro e/ou médico) ou por intervalo de preços.

A marcação da visita ao local é assegurada pelos especialistas da empresa, enquanto os assistentes sociais ajudam a definir qual será o apoio necessário para o idoso, em função do seu estado físico e cognitivo, e grau de dependência. “[Os investimentos nas infraestruturas] juntamente com uma plataforma como a Via Senior, que traz transparência a este sector de atividade, acreditamos que estão a ser dados passos importantes para que as residências sénior passem a fazer sentido para muitos que hoje estão em idade ativa e mais tarde serão os nossos seniores”, conclui Nuno Saraiva de Ponte.