Viagens dos portugueses ao estrangeiro dispararam 50% em 2021

Os residentes nacionais continuaram a ver em Portugal uma oportunidade para viajar enquanto as restrições nos outros países se mantinham. No total do ano passado, as viagens realizadas pelos residentes aumentaram 21,6% para um total de 17,5 milhões. No entanto, apesar do aumento significativo de 21,6% face ao ano anterior, as viagens dentro do país mantiveram-se abaixo dos níveis registados em 2019, numa diferença de 28,4%.

Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que as viagens nacionais aumentaram 20,2% e as viagens ao estrangeiro cresceram 48,8%, em parte devido ao alívio ligeiro de algumas medidas restritivas implementadas por causa da pandemia.

No conjunto do ano, o motivo ‘lazer, recreio ou férias’ esteve associado a 52,5% do total das viagens realizadas, correspondendo a um total de 9,2 milhões de viagens, um aumento de 18,1% face a 2020 mas ainda 23,9% abaixo dos dados de 2019.

O INE aponta que a região Centro se manteve como a principal região de destino das viagens realizadas em território nacional, concentrando 29,2% das visitas totais, seguindo-se o Norte (22,2%). Por sua vez, o “Algarve foi a região que mais preponderância ganhou face ao ano anterior (1,4 p.p.; +3 p.p. em 2019), reforçando a terceira posição como principal destino das viagens nacionais (17,4%).

Quanto às viagens ao estrangeiro, Espanha e França mantiveram os dois primeiros ligares, significando 43,7% e 11,6% das viagens realizadas em 2021. Itália subiu até à terceira posição com 5,6% e o Reino Unido desceu até ao sexto lugar com 2.9%. “Entre as viagens realizadas ao estrangeiro, 82,4% tiveram como destino os países da União Europeia (+3 p.p. face a 2020).

E no último trimestre do ano?

Durante o quarto trimestre de 221, os residentes em Portugal realizaram 4,6 milhões de viagens, correspondendo a um acréscimo de 96,1%, algo que significa um aumento de 21,3% ao trimestre anterior mas uma descida de 16,5% ao trimestre homólogo.

As viagens ao território nacional corresponderam a 91,3% das deslocações e cresceram 84%, sendo que apresentaram uma diminuição de 13,9% quando comparado com o último trimestre de 2019. Por sua vez, as viagens com destino internacional cresceram 547,3%, um decréscimo de 37% quando analisado o quarto trimestre de 2019.

Segundo o INE, “a grande variação observada deveu-se ao facto de no período homólogo terem sido implementadas medidas mais restritivas à circulação, em especial nos meses de novembro e dezembro. No entanto, os valores ficaram ainda abaixo dos verificados no mesmo trimestre de 2019”.

Numa análise mensal ao trimestre, o gabinete estatístico notou que as viagens aumentaram em todos os meses. As viagens cresceram 69% em outubro, 111,8% em novembro e 110,3% em dezembro.

As visitas a familiares ou amigos foi o principal motivo que levou os portugueses a deslocarem-se no quarto trimestre de 2021, totalizando 2,3 milhões de viagens, enquanto ‘lazer, recreio ou férias’ significaram 1,7 milhões de viagens.