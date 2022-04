Viajar para fora do espaço europeu: saiba tudo sobre a taxa de câmbio

Se é este o seu plano de férias é conveniente que leve a moeda do país destino, pelo que é importante que esteja informado sobre a definição da taxa de câmbio.

A taxa de câmbio é o preço relativo de duas moedas, ou seja, a quantidade de moeda (divisas) que se pode comprar ou vender, através da venda ou compra de uma unidade de outra moeda.

Os custos da troca de moedas de euros pela divisa do outro país são, em regra, mais baixos se a troca for feita em Portugal, mesmo considerando as comissões cobrar. Para trocar moeda estrangeira poderá dirigir-se a uma instituição de crédito ou a uma agência de câmbio registada no Banco de Portugal, cuja lista poderá ser consultada no respectivo endereço eletrónico.

As taxas de câmbio de referência são divulgadas pelo Banco de Portugal com carácter informativo, podendo, no entanto, aquelas entidades fixar livremente as taxas de câmbio e comissões associadas, que deverão ser devidamente publicitadas em preçário próprio.

Tomemos o exemplo de uma viagem para os Estados Unidos da América, cuja moeda é o dólar. Poderá utilizar o conversor do Banco de Portugal se pretender saber quantos dólares poderá obter pelos euros que pretende vender. Mas esta informação, exclusivamente informativa, poderá oscilar ligeiramente, pois os cálculos subjacentes são baseados nas taxas de referência, diárias, publicadas pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central Europeu.

Ao regressar da viagem, se pretender comprar euros em troca dos dólares que lhe sobrarem a cotação da taxa de câmbio a utilizar será outra, certamente mais desfavorável, motivo pelo qual existem duas taxas de câmbio (a cotação de venda é superior à cotação de compra).

Deixamos aqui o alerta para que pesquise os melhores câmbios do mercado, compare condições e, mais importante, recorra a instituições habilitadas e confiáveis.

E faça-o com antecedência, pois nem todas as instituições dispõem de moeda estrangeira em caixa, principalmente quando se trata de divisas menos utilizadas.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA