Vice-ministro das Finanças timorense vai ser novo Governador do Banco Central

O vice-ministro das Finanças timorense vai assumir ainda este mês o cargo de novo governador do Banco Central de Timor-Leste (BCTL), não sendo ainda conhecido o nome do seu sucessor no executivo, confirmaram à agência Lusa fontes do Governo.

7 Setembro 2023, 08h13