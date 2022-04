Vídeo. Adeptos do Liverpool deixaram rivalidades de lado e aplaudiram CR7 após perda de um filho

Ao minuto sete do jogo, adeptos do Liverpool e do Manchester United juntaram-se numa ovação a Cristiano Ronaldo depois da morte de um dos gémeos durante o parto.

O capitão das quinas não jogou em Anfield Road para estar junto com a família e a sua mulher Georgina Rodriguez neste momento de dor.

Além da ovação, os adeptos do Liverpool cantaram o seu hino “You’ll never walk alone” (nunca caminharás sozinho) pra render homenagem ao jogador que milita num dos seus grandes rivais.

O jogo terminou com uma vitória por 4-0 do Liverpool que subiu para a liderança provisória da Premier League.