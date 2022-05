Vídeo. Comediante Dave Chappelle atacado em palco. Chris Rock já reagiu: “Foi o Will Smith?”

Um dos comediantes norte-americanos com maior notoriedade foi atacado em palco durante um espetáculo em Los Angeles.

Dave Chappelle foi atacado durante o festival “Netflix is a joke” no Hollywood Bowl em Los Angeles, revela a “BBC”. O agressor foi retirado do local por seguranças.

No regresso ao palco, aparentemente sem mazelas, Chappelle disparou: “Foi um homem transexual”, disse, em referência às críticas de que foi alvo no ano passado quando foi criticado pelas suas piadas dirigidas aos transexuais.

Chris Rock também participou no espetáculo antes de Dave Chappelle. Mas depois da agressão saltou para o palco e disse: “Aquele era o Will Smith?”, brincou, em referência à agressão de que foi alvo pelo ator durante o espetáculo dos Óscares em março. Recorde-se que Will Smith foi banido da cerimónia dos Óscares durante 10 anos.

O espetáculo também contou com o comediante Jon Stewart. Presente no local, estava o ator Jamie Foxx que saltou para o palco para assegurar que Dave Chappelle estava bem.