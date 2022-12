Viktor Orbán quer “drenar pântano” da corrupção em Bruxelas

“O escândalo da corrupção abalou as instituições europeias: as buscas domiciliárias continuam, a polícia apreendeu milhões de euros e há especulações sobre quais os políticos de Bruxelas que ainda podem estar envolvidos”, disse Orbán num vídeo divulgado na rede social Facebook.

Orbán referia-se às suspeitas de corrupção que levaram à detenção da vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili, que foi destituída do cargo, embora mantendo o mandato de deputada, que só lhe poderá ser retirado pelo seu país, a Grécia.

Sem referir nomes, o líder ultranacionalista húngaro disse que, “segundo muitos”, poderá haver envolvimento no caso “ao mais alto nível”.

“É tempo de drenar o pântano aqui em Bruxelas”, acrescentou Orbán na capital belga, onde está a participar numa cimeira do Conselho Europeu.

O Governo de Orbán está sob enorme pressão da Comissão Europeia, que exige, entre outras coisas, que lute mais eficazmente contra a corrupção na Hungria para descongelar mais de 6.000 milhões de euros em fundos.

Eva Kaili, 44 anos, é suspeita de ter recebido dinheiro do Qatar para defender os interesses do emirado que acolhe o Campeonato do Mundo de Futebol.

A deputada socialista alega inocência e o seu advogado em Atenas, Michalis Dimitrakopoulos, afirmou que Kaili desconhece a existência dos sacos de dinheiro encontrados na sua casa de Bruxelas.

Francesco Giorgi, o companheiro italiano de Kaili, também permanece em prisão preventiva, depois de ter comparecido perante um tribunal belga.