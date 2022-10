Vila Galé Collection Braga considerado o hotel mais marcante da Europa nos ‘Óscares do Turismo’

O hotel Vila Galé Collection Braga ganhou o prémio de “Europe’s Leading Landmak Hotel” nos “World Travel Awards” 2022, considerados os ‘Óscares do Turismo’. O galardão foi entregue no passado sábado à noite em Maiorca, Espanha.

Lançados em 1993, os “World Travel Awards” distinguem anualmente os melhores projetos de todos os sectores da indústria global de viagens e turismo. A eleição é feita através da votação de profissionais e especialistas do sector, da comunicação social e de clientes em todo o mundo.

O hotel Vila Galé Collection Braga já tinha sido nomeado três vezes na categoria de “Europe’s Leading Landmak Hotel” – hotel mais marcante ou icónico da Europa – em 2019, 2020 e 2021.

Inaugurada em 2018, esta unidade hoteleira conta com 123 quartos e suítes, piscinas exteriores para adultos e crianças, Satsanga Spa & Wellness com piscina interior, ginásio e salas de massagens e oito salas de reuniões/eventos. Tem ainda dois restaurantes, bar e adega dedicada aos vinhos Santa Vitória (Alentejo) e Val Moreira (Douro), marcas detidas pelo grupo Vila Galé.

Com um investimento de oito milhões de euros, o Vila Galé Collection Braga resulta da reconversão do complexo do antigo hospital de São Marcos, que estava desocupado desde 2011, permitindo assim a requalificação de um imóvel de interesse público, datado de 1508.

Respeitando a vertente histórica e arquitetónica do edifício, construído no local onde existia uma ermida dedicada a São Marcos, uma albergaria e um convento templário, nesta unidade hoteleira manteve-se a estrutura existente e alguns elementos originais como os tetos abobadados.

O grupo tem investido na recuperação e valorização de edifícios históricos degradados, contribuindo dessa forma para manter a história do local, revitalizar as cidades, criar emprego e proporcionar experiências diferentes aos clientes. São disso exemplo hotéis como o Vila Galé Collection Palácio dos Arcos (Paço de Arcos), aberto após a recuperação de um palácio do século XV, o Vila Galé Collection Elvas, que surgiu onde antes era o Convento de São Paulo ou dos futuros Vila Galé Collection Tomar, que se instalará no antigo convento de Santa Iria e colégio feminino, e do Vila Galé Collection São Miguel, em Ponta Delgada, que ficará no antigo hospital de São Francisco, ambos com abertura prevista para 2023.

Propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Braga e concessionado à Vila Galé, o Vila Galé Collection Braga localiza-se no centro histórico da cidade, a poucos minutos a pé dos principais pontos turísticos.