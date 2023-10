Vila Nova de Famalicão atribui prémio de sustentabilidade a empresas do concelho

A Cimenteira do Louro foi uma das nove empresas famalicenses que foram galardoadas com o Prémio Sustentabilidade & Inovação Created IN, promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão para reconhecer as empresas do concelho que se destacaram nas áreas da sustentabilidade económica, social e ambiental e inovação.

21 Outubro 2023, 20h43