Vilamoura Parque com 20% das moradias vendidas. Preços a partir dos 960 mil euros

A construção do Vilamoura Parque só vai arrancar no segundo trimestre de 2022, mas já estão vendidas 20% das 40 moradias que englobam aquele que é o primeiro projeto da nova administração do Vilamoura World (VW) liderada por João Brion Sanches.

Este projeto conta com 40 moradias, 30 das quais de tipologia T2 e 10 de T3, sendo que os valores começam nos 960 mil euros, com os primeiros 20% a terem sido vendidas 60% a clientes nacionais e 40% internacionais. Cada uma destas residências tem quartos em suite, jardim e piscina privativa e garagem em box com acesso direto ao interior das habitações.

O projeto que tem como objetivo responder a uma procura pelo mercado de imobiliário de luxo deverá estar concluído e pronto para entregar aos seus futuros inquilinos no primeiro semestre de 2024.

Miguel Palmeiro, administrador da Vilamoura World com o pelouro comercial, salienta que “Vilamoura tem um potencial enormíssimo e acreditamos que as pessoas devem estar no centro dos projetos imobiliários que desenvolvemos. Por isso, mais do que ambicionar ser um grande promotor imobiliário, pretendemos oferecer as soluções ideais para clientes exigentes”.