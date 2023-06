A Vinci Energies comprou a tecnológica portuguesa Truewind que, em 2022, gerou um volume de negócios superior a 11 milhões de euros.

28 Junho 2023, 21h18

A Vinci Energies Portugal “anuncia a aquisição da empresa líder em transformação digital com OutSystems Low-Code – Truewind – Sistemas de Informação – para reforçar a estratégia e posicionamento da Axians, a marca do grupo dedicada às Tecnologias de Informação e Comunicação no desafio da Transformação Digital”.

A Truewind conta com cerca de 200 colaboradores, 27 anos de experiência em desenvolvimento ágil aplicacional e é reconhecida por ser altamente especializada em Low-Code, tendo um papel de liderança no ecossistema OutSystems a nível global e tem escritórios em 5 regiões: Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Benelux e Brasil.

O valor do negócio não foi revelado.

A Vinci Energies diz em comunicado que “acelera assim o crescimento da sua marca Axians em Portugal e noutras geografias, reforçando a sua posição de liderança enquanto marca dedicada à consultoria, design, integração de soluções e serviços, na área das Tecnologias de Informação e Comunicação”.

Esta aquisição permite ainda consolidar a posição de liderança da Axians no segmento de mercado Low-Code.

Pedro Afonso, CEO da VINCI Energies em Portugal, afirma em comunicado que “a aquisição da Truewind reforça a estratégia de crescimento e desenvolvimento da rede Axians a partir de Portugal”.

“A visão global da Truewind será agora impulsionada pelo apoio de um grupo multinacional, o que nos permitirá expandir as nossas operações, servir melhor os nossos clientes e chegar a novos mercados”, refere por sua vez João Campos, CEO da Truewind.