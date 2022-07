Vinci Energies Portugal nomeou Nuno Caldeirinha para CFO

A Vinci Energies Portugal anunciou a nomeação de Nuno Caldeirinha como o novo Chief Financial Officer (CFO), sucedendo assim a Lucie Mota que assume um novo desafio no Grupo.

“Nuno Caldeirinha, até agora Chief Financial Officer da Axians em Portugal, marca tecnológica da Vinci Energies, assume a liderança da área financeira da Vinci Energies em Portugal – da qual fazem parte as marcas Actemium, Axians, Omexom, Vinci Facilities, Sotécnica e Longo Plano – um projeto empresarial em acelerado desenvolvimento, nas áreas da Transição Energética e da Transformação Digital, com um volume de negócios de 186 milhões e 1.858 colaboradores em 2021”, lê-se no comunicado.

Segundo a nota, Nuno Caldeirinha tem mais de 20 anos de experiência profissional em funções de gestão financeira empresarial, tendo ao longo da sua carreira assumido diversos desafios. Iniciou a sua atividade como Financial Analyst, no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, e passou pela PricewaterhouseCoopers (PwC) como Senior Associate. Integrou os quadros da Novabase, durante cerca de 11 anos, exercendo as funções de Financial Controller, Corporate Financial Controller e Senior Finance Manager, seguindo-se a sua transição como CFO para a Axians Portugal, já no contexto VINCI Energies. Nuno Caldeirinha é também Membro do Conselho Fiscal da APDC, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, desde abril de 2019. Com formação superior pela Universidade Autónoma e pelo INDEG-ISCTE, e formação executiva pela Stanford University Graduate School of Business, sempre acreditou no lifelong learning. O bem-estar físico e mental é a sua imagem de marca.

Em comunicado Nuno Caldeirinha diz-se “muito entusiasmado por este novo desafio, depois de cinco anos e meio na Axians, uma marca tecnológica muito dinâmica, que tive o privilégio de ver nascer, crescer e afirmar-se também pelo caminho que a Vinci Energies continua a trilhar em Portugal, com uma equipa comprometida com a excelência, tanto no Digital como na Energia”.

“A rota da sustentabilidade – económica, social e ambiental – é inevitável, e por isso continuarei a ser um promotor ativo da nossa all-round performance, servindo as pessoas e cuidando do planeta”, conclui.

Pedro Afonso, CEO da Vinci Energies Portugal, comenta que “é um enorme orgulho que Portugal se tenha transformado numa escola de gestores e profissionais para as mais variadas áreas do Grupo”.

“É uma honra para a Vinci Energies em Portugal contar com a sólida experiência e talento do Nuno. Estou certo de que com o profundo conhecimento que tem do Grupo iremos continuar o trabalho de forte crescimento e desenvolvimento que temos vindo a realizar com as nossas pessoas e as nossas marcas em Portugal, e de Portugal para o mundo”

