Vinhos do Alentejo lançam projeto de economia circular no setor vitivinícola da região

O projeto chama-se “Adegas com resíduos circulares” e tem a assinatura do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo.

“O Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA), uma iniciativa pioneira no país e pertencente à Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), acaba de lançar um projeto piloto de economia circular, totalmente direcionado para a indústria vitivinícola da região”, refere a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana. Trata-se de um “sistema de reciclagem de elevada eficiência que permite circularidade na atividade vitivinícola, criação de cadeias curtas de transporte e confere valor acrescentado ao processo produtivo da adega”.

“A iniciativa, designada ‘Adegas com resíduos circulares’, resulta de uma parceria estabelecida com a GESAMB, empresa responsável pela gestão de resíduos urbanos do distrito de Évora, e a Silvex, empresa inovadora em projetos de economia circular em Portugal na área dos plásticos flexíveis e que dará uma segunda vida aos resíduos resultantes da atividade vitivinícola alentejana”, lê-se na nota.

“Este projeto configura-se como uma oportunidade sinergética entre a produção de resíduos de plásticos usados em ambiente de adega e a necessidade de matérias-primas por parte da Silvex. A iniciativa pretende tornar os resíduos das adegas com a chancela PSVA em subprodutos com valor acrescentado”, salienta na nota João Barroso, coordenador do PSVA.

Segundo a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, “o novo sistema de reciclagem da Silvex de elevada tecnologia, permite a traçabilidade necessária e comprovou elevada eficiência no processamento dos resíduos das adegas”.

“O Sistema de Reciclagem agora disponível gratuitamente para os membros do PSVA, permite a circularidade no setor, a criação de cadeias curtas de transporte e processamento e, ainda, potencia o valor acrescentado na valorização dos resíduos gerados no processo produtivo da adega”, referem.

A operacionalização do projeto piloto será possível com a colaboração da GESAMB, que recebe e controla os resíduos entregues pelos membros do PSVA, e, posteriormente, os disponibiliza à Silvex, que será responsável pela reciclagem e a transformação em novos produtos.

O “Adegas com resíduos circulares” conta também com o apoio da Agência Portuguesa do Ambiente.

Recorde-se que o PSVA coloca a região do Alentejo como pioneira na implementação de medidas de agricultura sustentável e que, em 2020, lançou o único selo de certificação de produção sustentável em Portugal. Atualmente, o PSVA conta já com 517 membros, que representam 52% da área de vinha do Alentejo, e com 11 produtores certificados, número que pretende duplicar até ao final do ano.