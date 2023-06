Visionware trabalha quase “todo o monopólio de Cabo Verde”

CEO da empresa de segurança de informação destaca o crescimento estratégico no país, onde já conta com uma equipa de quase 30 pessoas, esperando abrir mais dois escritórios na cidade da Praia e no Mindelo. Até mesmo para o Governo de Cabo Verde tem sido um bom case study.

24 Junho 2023, 21h00