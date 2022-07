Vista Alegre mantém prejuízos no final do primeiro semestre

O grupo Vista Alegre registou resultados líquidos negativos de cerca de 77 mil euros no final do primeiro semestre do exercício em curso – mas conseguiu diminuir o seu impacto em cerca de 85% face aos quase 500 mil euros de prejuízos verificados no mesmo período do ano passado.

Por outro lado, o volume de negócios atingiu os 67,8 milhões de euros, um aumento de 36,8% face ano anterior (49,6 milhões), enquanto o EBITDA foi de 11,2 milhões, um incremento de 38,5% face o período homólogo. Já a dívida líquida consolidada reduziu 4,3 milhões de euros no semestre. O grupo adianta ainda em comunicado oficial que os mercados externos representam 77,4% do volume de negócios.

E salienta que “a recente crise energética, agravada pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, provocaram uma escalada vertiginosa dos preços do gás natural com forte impacto na estrutura de custos da Vista Alegre, na ordem dos 485%, face a 2021”.

Ainda em termos do mercado externo, o grupo afirma que os 52,5 milhões de euros de vendas ficaram a dever-se especialmente ao Brasil, Estados Unidos, França e Espanha, “os maiores contribuidores para as vendas de produtos da marca”.

O grupo salienta ainda que o resultado operacional foi positivo em 2,2 milhões de euros e que a dívida líquida consolidada reduziu em junho 2022 cerca de 4,3 milhões de euros face a dezembro de 2021, “mantendo um elevado nível de disponibilidades, revelando assim solidez da sua tesouraria”.