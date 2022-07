Vista Alegre suspendeu serviços de provedor de liquidez com a Caixa BI

A VAA – Vista Alegre Atlantis SGPS comunicou ao mercado a suspensão dos serviços de Liquidity Provider contratados com a Caixa – Banco de Investimento (CaixaBI), com efeitos a partir desta quarta-feira.

Trata-se de um serviço em que um intermediário financeiro (que pode ser uma corretora ou banco) pode atuar como contraparte em uma negociação de venda ou compra de ativos.

Este contrato de prestação de serviços foi celebrado a 3 de fevereiro de 2020, no âmbito da estratégia da Vista Alegre de promover a negociação contínua na bolsa Euronext Lisbon.

O “Acordo de Liquidez” vigorou inicialmente por um período de 6 meses, tendo sido prorrogado por períodos sucessivos de 6 meses, sujeito a revisão.

A pandemia de Covid-19 e, mais recentemente, a crise energética resultante da invasão da Ucrânia, criaram uma incerteza sem precedentes nos mercados de capitais, refletida na volatilidade geral do mercado. “No âmbito de uma ampla revisão dos prestadores de serviços de mercado de capitais, a empresa decidiu suspender os serviços de Liquidity Provider com o CaixaBI até novo aviso, com vista a retomar a contratação assim que as condições de mercado melhorarem”, refere a Vista Alegre.

“A companhia continua comprometida em melhorar a liquidez do título e mantém o seu objetivo estratégico de aumentar o free float da VAA assim que as condições de mercado se tornarem mais favoráveis”, lê-se no comunicado publicado no site da CMVM.